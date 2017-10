Regering-Costa overleeft motie van wantrouwen

De Portugese regering heeft dinsdag een motie van wantrouwen wegens falend beleid tijdens de verwoestende natuurbranden die het land dit jaar troffen, overleefd . Een meerderheid van het parlement wilde niet het voltallige kabinet van de socialistische premier Antonio Costa naar huis sturen. De vuurzeeƫn in juni en oktober kostten in totaal 110 mensen het leven.

De centrum-rechtse oppositiepartij CDS-PP vond het opstappen van alleen de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken niet voldoende. Ze eiste het aftreden van de hele regering omdat deze ernstig in gebreke is gebleven bij de bescherming van mensenlevens. Hulp liet op zich wachten of kwam in het geheel niet.

Costa verweerde zich tegen de kritiek met een verwijzing naar de extreme weersomstandigheden, met ongekend harde wind en grote droogte. Dankzij de steun van de Communistische Partij en het Links Blok kan hij doorregeren. De motie werd verworpen met 122 tegen 105 stemmen.