Regering Chili belooft nieuwe grondwet

De Chileense regering heeft burgers na massaprotesten een nieuwe grondwet in het vooruitzicht gesteld. Dat is een van de eisen van betogers.

De huidige grondwet stamt nog uit de tijd van de dictatuur van Augusto Pinochet. Minister Gonzalo Blumel (Binnenlandse Zaken) maakte bekend dat de aangepaste versie zal worden voorgelegd aan burgers. "De beste manier om verder te gaan is via het parlement, met inbreng van burgers, en er dan een referendum over uitschrijven."

Chili is al weken het toneel van grootschalige protesten. Die begonnen na tariefsverhogingen in het openbaar vervoer. Demonstranten beklagen zich onder meer over de stijgende kosten van hun levensonderhoud en sociale ongelijkheid in het meest welvarende land van Zuid-Amerika. Protesten gingen de afgelopen tijd gepaard met brandstichting, rellen en plunderingen. Er vielen zeker twintig doden.