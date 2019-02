Regering CAR sluit vredesakkoord

De regering van de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft zaterdag in de Soedanese hoofdstad Khartoem een vredesakkoord gesloten met gewapende groeperingen. Dat heeft ze via Twitter bekendgemaakt. De overeenkomst is een belangrijke stap op weg naar beëindiging van de jarenlange strijd die duizenden mensen het leven heeft gekost.

„Het akkoord zal zondag worden geparafeerd en de ondertekening zal in de dagen erna plaatsvinden in Bangui”, aldus de verklaring. In de straatarme voormalige Franse kolonie woedt sinds eind 2012 een burgeroorlog, waarin verschillende milities bloedbaden hebben aangericht. Ook rebellen uit enkele omringende landen deden mee.