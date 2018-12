Regering Canada aarzelt bij hulp bij zelfdoding minderjarigen

De herziening van de euthanasiewet die het Canadese parlement had aangevraagd, geeft geen duidelijkheid over het legaliseren van hulp bij zelfdoding bij minderjarigen in Canada.

Dat blijkt uit het rapport dat de Canadese regering deze week heeft gepubliceerd. Het onderzoek moest duidelijkheid geven of het legaal maken van hulp bij zelfdoding bij minderjarigen wenselijk is. Die duidelijkheid kan niet worden gegeven, zo concludeert het rapport, omdat er nog niet genoeg wetenschappelijke kennis is over deze hulp bij minderjarigen.

De Canadese minister van Justitie, Jody Wilson-Raybould, en van Volksgezondheid, Ginette Petitpas Taylor lieten in een verklaring weten dat medische hulp bij zelfdoding een „zeer persoonlijk en erg moeilijk onderwerp” is.

Ze vinden het noodzakelijk om naar „alle standpunten” te luisteren, maar zullen er wel naar streven om de „kwaliteit en beschikbaarheid” van hulp bij zelfdoding te verbeteren.