Regering: brexitwetgeving snel door Lagerhuis

De Britse regering wil de nieuwe brexitwetgeving in enkele dagen door het Lagerhuis loodsen. Parlementariërs mogen zich dinsdag voor het eerst uitspreken over de zogeheten ‘withdrawal agreement bill’ (WAB), die de nieuwe brexitdeal met de EU omzet in Britse wetgeving.

Het Conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis, maakte de planning maandag bekend. De definitieve stemming moet donderdag plaatsvinden. Daarna moet ook het Hogerhuis van het parlement, het House of Lords, zich nog over de wetgeving buigen.

Het is nog onduidelijk of premier Boris Johnson voldoende politieke steun heeft om de brexitwetgeving door het parlement te krijgen. Ook moet hij rekening houden met een potentiële valkuil: parlementariërs zullen mogelijk amendementen indienen die voor de regering onacceptabel zijn.

Johnson, wiens partij geen meerderheid heeft in het parlement, sloot vorige week een akkoord met de EU over de brexit. Hij wilde eigenlijk dat parlementariërs eerst die deal zouden goedkeuren en pas daarna de bijbehorende wetgeving. Dan had hij kunnen ontkomen aan een deadline die kritische parlementariërs hem hadden opgelegd.

De premier moest uiterlijk afgelopen zaterdag parlementaire toestemming krijgen voor een brexitdeal of een vertrek uit de EU zonder deal, anders moest hij de EU vragen de brexitdeadline uit te stellen. Hij legde zijn deal op de valreep voor aan het Lagerhuis. Dat besloot echter dat de overeenkomst pas wordt goedgekeurd als de bijbehorende wetgeving is geïmplementeerd.

Johnson moest de EU daardoor knarsetandend om uitstel vragen van de brexitdeadline. Hij wilde de stemming over de deal maandag herkansen, maar daar stak parlementsvoorzitter John Bercow een stokje voor. Die stelde dat het parlement zaterdag al een knoop had doorgehakt over de kwestie. Daarom moet de regering nu eerst de WAB door het parlement loodsen.