Regering Bolivia wil praten met demonstranten

De interim-regering van Bolivia wil met demonstranten in gesprek om de onrustige situatie in het land tot bedaren te brengen. Minister Yerko Núñez van Openbare Werken zei vrijdagavond lokale tijd dat de overheid zaterdag in gesprek gaat met actievoerders in het presidentieel paleis in hoofdstad La Paz.

In Bolivia vinden grootschalige demonstraties plaats sinds president Evo Morales begin deze maand aftrad te midden van verdenkingen van verkiezingsfraude. Bij rellen tussen actievoerders en de politie die daar op volgden zijn tientallen doden gevallen.