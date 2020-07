Regerende partijen op kop in Baskenland en Galicië

De regerende partijen hebben de regionale verkiezingen in Baskenland en Galicië zondag gewonnen, blijkt uit de eerste exitpolls. Het was de eerste keer dat regionale verkiezingen werden gehouden sinds Spanje begin maart een lockdown afgekondigde vanwege het coronavirus.

Om te zorgen dat mensen veilig naar de stembus konden, waren er extra maatregelen ingesteld. Zo moesten stemmers verplicht mondmaskers dragen en waren er kieshokken zonder gordijnen. Zo’n 500 mensen die onlangs positief testten op het coronavirus mochten niet naar de stembureaus komen. Die maatregel is omstreden en is volgens sommige experts mogelijk ongrondwettig.

In Galicië was de opkomst 43 procent, ongeveer even hoog als vier jaar geleden. De conservatieve Partido Popular (PP) werd de grootste, maar is met een voorspelde 37 tot 40 zetels mogelijk zijn absolute meerderheid in het regioparlement kwijt. De regerende sociaal-democratische PSOE van premier Pedro Sanchez pakt naar verwachting 12 tot 14 zetels. De rechts-populistische partij Vox heeft mogelijk ook een zetel bemachtigd.

Baskenland zag een opkomst van 36 procent, 8 procentpunt lager dan vier jaar geleden. De separatistisch-liberale PNV werd de grootste met zeker 30 zetels, maar zal volgens Spaanse media opnieuw andere partijen nodig hebben om een meerderheid te vormen. De Baskische tak van de PSOE krijgt naar verwachting 10 tot 12 zetels.

De verkiezingen hadden eigenlijk in april gehouden moeten worden, maar gingen toen niet door vanwege de coronacrisis. De officiële uitslagen worden na middernacht verwacht.