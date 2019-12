Regen in delen Australië waar natuurbranden woeden

In delen van New South Wales in Australië is het op eerste kerstdag gaan regenen. The Sydney Morning Herald schrijft van een "kerstwonder" voor de inwoners en brandweerlieden van de deelstaat die al een tijd gebukt gaat onder hevige natuurbranden. Volgens een brandweerwoordvoerder helpt de regen de branden te bestrijden.

Vooral het noordoosten richting deelstaat Queensland heeft veel regen gehad. In Taree viel woensdag al zeker 47 millimeter neerslag en in Byron Bay 57 millimeter.

"Deze regen was zeer welkom na alle branden en de droogte hier", zegt Phil Sutton uit Upper Lansdowne, die twee weken geleden nog 15.000 liter water heeft ingekocht. "Het is het beste kerstcadeau dat ik heb gehad. We waren eerlijk gezegd net daarin aan het dansen!"