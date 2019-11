Referendum in Chili over nieuwe grondwet

Chileense kiezers mogen zich volgend jaar uitspreken over een nieuwe grondwet. De oppositie en regeringscoalitie hebben afgesproken in april 2020 een referendum te houden. Dat moet helpen de gemoederen in het land tot bedaren te brengen.

De huidige grondwet stamt nog uit de tijd van de dictatuur van Augusto Pinochet. Kiezers mogen straks beslissen of er een nieuwe grondwet moet komen en wie die dan moet opstellen, zegt Senaatsvoorzitter Jaime Quintana. Minister Gonzalo Blumel (Binnenlandse Zaken) noemt het besluit een referendum te houden een „historische” eerste stap richting een nieuw „sociaal contract”.

Chili is in de greep van de grootste politieke crisis in tientallen jaren. Sinds 18 oktober wordt massaal gedemonstreerd in het meest welvarende land van Zuid-Amerika. Betogers beklagen zich onder meer over lage lonen, de hoge kosten van onderwijs en de volksgezondheid en sociale ongelijkheid. Bij protesten zijn zeker twintig doden gevallen en meer dan duizend mensen gewond geraakt.