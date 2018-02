Referendum beperkt termijnen president Ecuador

Ecuadoranen hebben zondag via een referendum bepaald dat de president maar twee ambtstermijnen mag aanblijven. Daarmee wordt in het bijzonder een terugkeer van oud-president Rafael Correa tegengehouden.

Het referendum was in het leven geroepen door de huidige linkse president Lenín Moreno Garcés om zo een maatregel van zijn voorganger terug te draaien. Correa had in 2015 via het Congres ervoor gezorgd dat presidenten zichzelf ongelimiteerd herkiesbaar mogen stellen.

„De oude politici zullen niet terugkeren”, zei Moreno op televisie nadat bekend werd dat zo’n 64 procent van de stemmen voor een limiet van twee ambtstermijnen was. De officiële uitslag wordt nog bekendgemaakt.

Correa leidde Ecuador tussen 2007 en 2017. Hij schoof zijn toenmalige vicepresident Moreno naar voren als presidentskandidaat bij de verkiezingen vorig jaar. Maar de twee raakten vervolgens in onmin.