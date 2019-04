Reeks steekpartijen in wijk bij Londen

De Britse politie denkt dat een man die afgelopen weekeinde willekeurig vier mensen neerstak bij Londen, dinsdag opnieuw heeft toegeslagen. Een man vecht volgens Britse media voor zijn leven na te zijn neergestoken in Edmonton, een wijk bij de Britse hoofdstad.

Zaterdag en zondag werden drie mannen en een vrouw neergestoken in dezelfde wijk. Vermoedelijk is er verband tussen de steekpartijen want het signalement van de dader is steeds ongeveer hetzelfde.

De politie spreekt van „lafhartige en gevoelloze” aanvallen. Alle slachtoffers werden van achter aangevallen. De slachtoffers van afgelopen weekeinde zijn tussen de 23 en 52 jaar. De man die dinsdag werd neergestoken is rond de 30 jaar.