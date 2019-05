Reeks bommeldingen bij Poolse scholen

Honderden middelbare scholen in Polen hebben dinsdag waarschuwingen voor explosieven op hun terrein gehad waardoor examens in de war werden gestuurd. Maandag waren er al vergelijkbare dreigementen via e-mail binnengekomen.

Het ging dinsdag om meer dan zeshonderd scholen. Op tweehonderd daarvan moest een wiskunde-examen worden uitgesteld terwijl een school de boel in zijn geheel ontruimde en het examen schrapte. De gebouwen werden door alarmdiensten doorzocht. Voor zover bekend is er niks gevonden.

Maandag kregen meer dan honderd scholen dreigementen binnen. Toen stond het examen Pools op het programma. Het is niet duidelijk wie er achter de dreigementen zit.