Reddingswerkers zoeken nog in goudmijn

Reddingswerkers zijn nog steeds druk bezig met het zoeken naar overlevenden van een mijnramp op het Indonesische eiland Sulawesi. De illegale goudmijn stortte in waardoor tientallen mijnwerkers bedolven raakten. Inmiddels zijn zeven lichamen geborgen en negentien mijnwerkers gered. Er worden nog ongeveer 35 mensen vermist.

Het reddingswerk wordt bemoeilijkt doordat zware apparatuur in het ruwe gebied niet kan worden gebruikt. De mijn stortte dinsdagavond in. De steunbalken braken in de mijn, die door het grote aantal gangen instabiel was geworden.