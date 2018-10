Reddingswerkers vinden lichamen in mijn China

Reddingswerkers hebben donderdag de lichamen gevonden van twee mijnwerkers die vast waren komen te zitten in een Chinese kolenmijn. Het dodental is daardoor opgelopen naar vijf, bericht het Chinese staatspersbureau Xinhua. Er worden nog zestien mensen vermist.

Reddingswerkers zoeken al dagen naar overlevenden in de mijn in de provincie Shandong, waar zich zaterdag een instorting voordeed. Daardoor vielen toen twee doden en kwamen twintig mijnwerkers vast te zitten. Hulpverleners vonden zondag twee overlevenden, maar één van hen zou later in het ziekenhuis zijn overleden.

De provinciale autoriteiten gaven eerder deze week opdracht de productie stil te leggen in 41 kolenmijnen. Daar moeten veiligheidscontroles worden uitgevoerd. Volgens de staatstelevisie vielen donderdag ook vier doden bij een gasexplosie in een andere kolenmijn, in de provincie Sichuan.