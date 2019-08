Reddingswerkers vinden lichaam in grot Polen

Poolse reddingswerkers hebben een lichaam gevonden van een van de twee onderzoekers die sinds zaterdag vastzitten in de grootste en diepste grot van Polen. „De eerste van de speleologen is gevonden in de grot, hij is dood. Meer informatie zal morgen beschikbaar zijn”, liet de Poolse reddingsdienst donderdag weten in een korte verklaring.

De twee onderzoekers raakten in de Wielka Śniezna in het Tatra-gebergte ingesloten doordat een deel van de grot is volgelopen met regenwater. Sindsdien zijn reddingswerkers bezig ze eruit te krijgen. Het was tot nog toe onduidelijk hoe de twee eraan toe waren.

Het grottenstelsel bestaat uit bijna 24 kilometer aan onderaardse gangen, met een diepte tot ruim 800 meter. De Poolse reddingswerkers en brandweerlieden ter plaatse krijgen hulp van collega’s uit Slowakije. De grot ligt aan de grens tussen beide landen. Ook zijn explosievenexperts ter plaatse.