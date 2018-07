Reddingswerkers Thaise grot onderscheiden

Australië heeft negen personen onderscheiden voor de getoonde moed bij de redding van een twaalftal jonge voetballers en hun coach uit een ondergelopen Thaise grot. Arts Richard Harris, een anesthesist, kreeg evenals zijn duikmaat Craig Challen de Star of Courage, de op een na hoogste onderscheiding in het land.

Harris speelde een cruciale bij de geslaagde ontsnappingsactie in het complexe gangenstelsel. Hij vertelde best wel bang te zijn geweest omdat hij niet wist hoeveel kalmerende middelen hij de verzwakte jongens precies moest geven. De na overleg met collega’s gekozen dosis bleek al bij het eerste kind een goede gok. Niemand raakte op weg naar buiten onder water en in het donker in paniek.

Veel waardering was er dinsdag in Canberra ook voor het dappere werk van zeven duikers van de politie en de marine. Zij werden beloond met de Bravery Medal.