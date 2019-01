Reddingswerkers op weg naar Julen

Reddingswerkers in Andalusië zijn in een soort kooi neergelaten in de tunnel naast de boorput waar de 2-jarige peuter Julen in is gevallen en al elf dagen vastzit. Op foto’s in diverse media is te zien hoe de kooi in een hijskraan boven de schacht hangt.

De beslissende fase van de reddingsactie komt na diverse vertragingen bij het aanleggen van de schacht. De opdracht van de reddingswerkers is op ruim 70 meter diepte een gat naar de boorput te graven in de hoop de peuter daar te vinden. Verwacht wordt dat het graven van dat gat ook nog eens een dag in beslag neemt.