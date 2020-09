Reddingswerkers Beiroet: geen teken van leven meer

Het Chileense zoekteam dat aan het werk is in de puinhopen van Beiroet heeft geen overlevenden meer gevonden in een ingestort gebouw. En er is ook geen teken van leven meer, meldde Francisco Lermanda, die de leiding heeft over het team dat nu drie dagen aan het zoeken is.

Geavanceerde apparatuur detecteerde eerder deze week een teken van leven in een oud pand dat is ingestort door de verwoestende explosie van een maand geleden in de haven van Beiroet. Ook een speurhond sloeg aan, maar een zoekactie leverde tot nog toe niets op. Lermanda zegt nu dat er niemand nog levend onder het puin ligt.

Zaterdagavond meldde hij aan journalisten dat er twee reddingswerkers naar binnen zijn gegaan en dat 95 procent van het gebouw is doorzocht. Ook liet hij weten dat vrijdag nog een nieuw teken van leven werd waargenomen, maar dat ze er vervolgens achterkwamen dat dat signaal door hun eigen reddingswerkers werd veroorzaakt.