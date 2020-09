Reddingsschip met 125 migranten aangemeerd in Sardinië

Het reddingsschip Alan Kurdi, met 125 migranten aan boord, is aangemeerd in de haven van Arbatax op het Italiaanse eiland Sardinië. Volgens Sea-Eye, de Duitse organisatie achter het schip, is het door de Italiaanse havenautoriteiten geïnstrueerd om daar in eerste instantie bescherming tegen het weer te zoeken. Daarna krijgt de reddingsboot verdere instructies.

Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zei donderdag dat het „toestemming heeft gegeven voor het verzoek” om aan te meren en „de procedure heeft geactiveerd om de 125 geredde migranten over heel Europa te verdelen”. Volgens het ministerie zal tachtig procent van hen worden overgeplaatst.

De reddingsoperatie van Alan Kurdi vond vijf dagen geleden plaats in de buurt van Libië. In eerste instantie voer het schip richting de Franse kustplaats Marseille, totdat de Franse autoriteiten Italië vroegen om het elders in het Middellandse Zeegebied te laten aanmeren.

Aan boord van het reddingsschip verblijven 125 migranten, onder wie zeker 50 minderjarige kinderen. De groep werd van drie verschillende boten voor de Libische kust geplukt.