Reddingspoging voor jongetje in put bij Málaga

Ongeveer honderd hulpverleners proberen sinds zondagmiddag een 2-jarig jongetje te traceren dat in een 110 meter diepe put is gevallen in de buurt van de Spaanse stad Málaga. Brandweerlieden en reddingwerkers kunnen niet afdalen in de put, omdat die een diameter van slechts 25 centimeter heeft.

De krant Sur meldt dat de hulpverleners aarde proberen weg te halen om de 2-jarige Yulen te vinden. Dat werk verloopt moeizaam. Bij het graafwerk stuitte een robot op 78 centimeter diepte op een harde laag. Wel is met een camera in de put een snoepzak gezien. Die zou van Yulen zijn geweest.

De jongen viel in de put tijdens een uitstapje met zijn familie naar hun weekendhuisje in Totalán, een bergdorp ten noordoosten van Málaga. Reddingswerkers zoeken sinds zondagmiddag naar de jongen.