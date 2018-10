Reddingsduikers zelf verdronken bij zoektocht

Zes Maleisische brandweerduikers die zochten naar een vermiste jongen, zijn daarbij zelf om het leven gekomen. De slachtoffers kwamen terecht in een dodelijke draaikolk, berichten lokale media.

De duikers waren in Puchong op zoek naar een tiener die in het water was gevallen toen hij wilde gaan vissen. De hulpdiensten zeggen dat de reddingswerkers vervolgens zelf onder water werden getrokken. Ze lijken door de sterke stroming verstrikt te zijn geraakt in het touw waarmee ze aan elkaar vastzaten en verloren een deel van hun duikapparatuur, zegt een hoge politiefunctionaris volgens de New Straits Times.

De bewusteloze duikers konden later uit het water worden getrokken, maar medische hulp mocht niet meer baten. In het land is geschokt gereageerd op de dood van de hulpverleners. Er kwamen honderden mensen af op hun uitvaart. Premier Mahathir Mohamad heeft de nabestaanden gecondoleerd.

De vermiste tiener is niet teruggevonden. De zoektocht gaat later verder.