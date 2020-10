Recordwinst van 42,5 miljoen bij Lotto in Duitsland

Met ongeveer 42,5 miljoen euro heeft een vrouw uit de Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg de hoogste loterijprijs ooit in de 6 uit 49-trekking in Duitsland gewonnen.

Bij de trekking van zaterdag raadde ze alle zes de winnende nummers en had ze ook het juiste supergetal. De geluksgetallen waren 4, 8, 16, 22, 28 en 33, het supergetal was 6, zei de Lotto maandag in Stuttgart.

De kans op een voltreffer was naar verluidt één op 140 miljoen. De winnaar zou daarmee precies 42.583.626,40 euro uitbetaald krijgen. Het geld wordt de komende dagen overgemaakt.

Het vorige record uit de 6 uit 49-trekking stond op 37,7 miljoen euro en ging naar iemand in Noordrijn-Westfalen.