Recordvoorschot voor Kroatië uit Europees Solidariteitsfonds

Kroatië krijgt een eerste bijdrage van 88,9 miljoen euro uit het Solidariteitsfonds van de EU voor herstel van de schade die een aardbeving afgelopen maart aanrichtte in Zagreb en de omgeving van de hoofdstad. Het is het hoogste voorschot ooit uit het fonds. Het definitieve bedrag volgt als de Europese Commissie het Kroatische steunaanvraag volledig heeft geanalyseerd.

De natuurramp veroorzaakte grote schade en verwoesting. „Het besluit van vandaag is bedoeld om de zware gevolgen voor het land op te vangen en is nogmaals een bewijs van de solidariteit van de EU in deze moeilijke tijden”, zegt verantwoordelijk EU-commissaris Elisa Ferreira. Het geld is onder meer bedoeld om infrastructuur te herstellen.

Het Solidariteitsfonds is sinds de oprichting in 2002 aangesproken bij 88 rampen, waaronder overstromingen, bosbranden, aardbevingen, stormen en droogte. 24 landen kregen in totaal ruim 5,5 miljard euro uitgekeerd. Het fonds kan sinds kort ook worden aangesproken bij grote noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Het voorschot is maximaal 100 miljoen euro.