Recordvangst cocaïne in Surinaamse haven

De Surinaamse politie heeft dinsdagochtend een recordhoeveelheid van 1751 kilogram drugs verbrand. De cocaïne was afgelopen vrijdag gevonden in de haven van Paramaribo.

De drugs zaten in 49 sporttassen die in verschillende containers met houtblokken verstopt waren. De bestemming van de drugs is onbekend, meldt de politie dinsdag. Vrijdag meldde de politie nog dat de drugs België als bestemming hadden. De politie heeft nog niemand aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder is het belangrijk ‘omzichtig’ te werk te gaan bij het onderzoek en eventuele arrestaties.

Sinds enkele weken voert de Surinaamse douane een 100 procentscontrole uit in de haven. De minister van Financiën, verantwoordelijke voor douane, heeft hier opdracht voor gegeven. Was er eerst sprake van een steekproefsgewijze controle, nu worden alle containers die de haven verlaten gecontroleerd.

Aanleiding voor deze verscherping is het toenemend aantal drugsvangsten in Europa waarbij Suriname de doorvoerhaven blijkt te zijn.