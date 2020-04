Recordstijging aantal coronadoden VS afgelopen 24 uur

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 2228 doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore op basis van een dagelijkse telling. Niet eerder werden op een dag zo veel sterfgevallen gemeld.

De nieuwe cijfers betekenen een flinke stijging van het aantal dagelijkse coronadoden nadat de afgelopen twee dagen juist een lichte daling te zien was. Op zondag en maandag stierven ongeveer 1500 mensen in de VS aan het virus.

In totaal zijn nu 25.757 coronapatiënten in het land overleden, het hoogste dodental wereldwijd. Meer dan 600.000 mensen zijn besmet met het virus in de VS.