Recordprijs voor appartement Parijs

In het centrum van Parijs is 39 miljoen euro betaald voor een groot appartement met tuin in de rue des Saints-Pères, vlak ten zuiden van de rivier de Seine en van het Louvre. Het is voor de de Franse hoofdstad een recordprijs, meldde Le Parisien.

De koper zou een steenrijke Europese industrieel zijn, die voor de brexit uit Engeland weg wil. Het vertrek van rijke zakenlieden uit Groot-Brittannië drijft de prijs van onder meer luxeappartementen steeds verder op.

Het appartement van circa 1000 vierkante meter telt drie etages, een souterrain, een verdieping op de begane grond en een bovenetage. Bij het appartement hoort een tuin van 300 vierkante meter, achter het pand dat uit het begin van de 18e eeuw stamt.

Het is voor een appartement een recordprijs, maar niet voor een huis. Iets verderop, in de rue Vaneau, is pas een mooi huis geveild en de kopers uit Londen betaalden er 48,5 miljoen euro voor.