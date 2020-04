Recordopkomst bij vroeg stemmen Zuid-Korea

Een recordaantal Zuid-Koreanen heeft tijdens de coronacrisis gebruikgemaakt van de mogelijkheid om alvast te stemmen voor de komende parlementsverkiezingen. Bijna 27 procent van de circa 44 miljoen kiezers heeft al gestemd, meldt de kiescommissie. Dat is 0,6 procent meer dan bij de presidentsverkiezing van 2017.

De hoge opkomst heeft volgens Zuid-Koreaanse media vermoedelijk te maken met de coronacrisis. Zuid-Koreanen verwachten dat het bij de verkiezingen op woensdag drukker zal zijn bij stembureaus. Daarom gingen veel mensen vrijdag en zaterdag alvast stemmen. Bij stembureaus stonden toen rijen met mensen die mondkapjes droegen. Zij moesten daar wel hun temperatuur laten meten.

In Zuid-Korea is bij meer dan 10.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen dat aan het licht komt, vertoont wel een dalende lijn. De autoriteiten maakten maandag bekend dat in een dag tijd 25 coronagevallen zijn gemeld. Op het hoogtepunt van de uitbraak in februari waren in een etmaal nog 909 besmettingen gemeld, bericht persbureau Yonhap.