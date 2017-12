Recordjaar voor moorden in Mexico

Mexico beleeft een recordjaar wat betreft het aantal moorden. De afgelopen elf maanden telden de autoriteiten 23.101 doden door geweld. Dat was al meer dan in het oude recordjaar 2011 toen in het hele jaar 22.409 slachtoffers werden geteld.

Het land houdt sinds 1997 bij hoeveel mensen omkomen door gewelddadigheden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte de jongste cijfers dit weekeinde bekend en die zijn niet gunstig voor president Enrique Pena Nieto. Die beloofde bij zijn aantreden in 2012 het geweld in te dammen. De eerste twee jaar van zijn termijn lukte dat ook maar daarna groeide het aantal slachtoffers weer.

De meeste doden vallen doorgaans in de bloedige vetes die drugsbendes uitvechten.