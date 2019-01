Recordhoeveelheid cocaïne ontdekt in Suriname

De Surinaamse politie heeft de tot dusver grootste hoeveelheid cocaïne in het land ontdekt, verstopt in containers met rijst aan de oevers van de Surinamerivier in het centrum van Paramaribo. Plaatselijke media spreken van 2300 kilo. Openbaar aanklager Roy Baidjnath Panday had het over „waarschijnlijk zeker 2000 kilo”. Het record stond volgens hem op een eerdere vangst van circa 1600 kilo.

De cocaïne zat in ladingen rijst die uit het westen van het land kwamen. De acht containers waren al door de douane heen en klaar voor de export naar - naar verluidt - Frankrijk. Een rijstexporteur is volgens plaatselijke media in verband met deze smokkel gearresteerd, net als een persoon van een onderneming die bij de export via de haven assisteert.

Het grote en dunbevolkte Suriname worstelt al lang met drugscriminaliteit en geldt als doorvoerland voor cocaïne die naar vooral Europa gaat. De vangst van de cocaïne was mede te danken aan de hulp van het Bureau voor Drugscriminaliteit van de Verenigde Naties (Unodc) in het Zuid-Amerikaanse land.

De huidige president van het land van bijna 600.000 inwoners, Desi Bouterse, is in Nederland in 1999 bij verstek veroordeeld wegens drugssmokkel. Een zoon van hem, Dino, werd in 2013 in Panama gearresteerd op verzoek van de VS die hem onder meer wegens de smokkel van 5 kilo cocaïne berechtten.