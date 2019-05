Recordbedrag voor stalen konijn van Jeff Koons

Het kunstwerk Rabbit van de Amerikaanse beeldend kunstenaar Jeff Koons heeft op een veiling in New York 91,1 miljoen dollar opgeleverd, omgerekend zo’n 81 miljoen euro. Het is een recordbedrag voor een werk van een nog levende kunstenaar.

Het stalen konijn uit 1986 overtrof het bedrag dat in november werd neergeteld voor het schilderij Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) van David Hockney. Ook dat werk werd verkocht bij veilinghuis Christie’s en ging voor een bedrag van 79,8 miljoen euro van de hand.

Wie de nieuwe eigenaar is van het konijn is niet bekendgemaakt.