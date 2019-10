Recordbedrag voor parkeerplek Hongkong

Een parkeerplek in Hongkong is onlangs van eigenaar verwisseld voor het astronomische bedrag van 7,6 miljoen Hongkongse dollar. Dat is omgerekend ruim 870.000 euro. Het is nu het duurste plekje ter wereld om een auto te parkeren.

De parkeerplek bevindt zich in The Center, de op vier na hoogste wolkenkrabber in Hongkong en tevens het duurste commerciële pand van de wereld. Het bedrag is betaald aan investeerder Johnny Cheung Shun-yee. Hij zegt tegen de South China Morning Post dat de koper een kantoor heeft in het gebouw, maar nog geen parkeerplek had. Wie het is, wilde hij niet zeggen.

Het prijskaartje van de parkeerplek is meer dan dertig keer het gemiddelde salaris in Hongkong en toont de sociale ongelijkheid, die mede heeft geleid tot de protesten waar de stad al lange tijd onder gebukt gaat.