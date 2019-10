Recordbedrag voor apenschilderij Banksy

Een schilderij van de Britse kunstenaar Banksy heeft een recordbedrag opgebracht op een veiling bij Sotheby’s in Londen. Het vier meter brede doek uit 2009, ‘Devolved parliament’, dat het Britse Lagerhuis toont maar dan bevolkt door chimpansees, werd afgehamerd op 14,7 miljoen euro. De richtprijs was 1,3 tot 1,8 miljoen euro.

„Jammer dat het niet meer van mij was”, grapte de kunstenaar op Instagram over de recordprijs.

Voorheen stond het veilingrecord voor werk van Banksy op 1,7 miljoen euro. Voor dat bedrag werd in 2008 ‘Keep it Spotless’ verkocht.

Banksy, van wie niet bekend is wie hij is, is als straatkunstenaar beroemd geworden door zijn humoristische, politiek getinte en soms provocerende werken. Zijn kunst verschijnt onaangekondigd op stadsmuren over de hele wereld. Geregeld beeldt hij apen af.