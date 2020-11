Recordaantallen nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in VS

Het gaat verder de verkeerde kant op met de corona-epidemie in de Verenigde Staten, waar dinsdag zowel een recordaantal nieuwe besmettingen is vastgesteld in de afgelopen 24 uur, als een recordaantal corona-patiënten in de ziekenhuizen ligt. Anthony Fauci, de vooraanstaande immunoloog en autoriteit in de VS op het gebied van het coronavirus, waarschuwt voor een verdere verslechtering van de situatie.

De Verenigde Staten, waar de laatste weken al meerdere grimmige corona-records sneuvelden, registreerden in het afgelopen etmaal nog eens 201.961 nieuwe gevallen van het uiterst besmettelijke longvirus, werd dinsdagavond (plaatselijke tijd) bekend. De VS zijn van alle landen het zwaarst getroffen door de corona-pandemie. Volgens de gegevens van de Johns Hopkins Universiteit zijn al meer dan 10,2 miljoen mensen in de VS besmet geraakt, en heeft het coronavirus er al bijna 240.000 personen het leven gekost.

The New York Times meldde dinsdag bovendien dat er momenteel ook een recordaantal van 61.964 personen met Covid-19 in de Amerikaanse ziekenhuizen ligt. Daarmee wordt het eerdere record van opgenomen patiënten van 15 april geëvenaard. Toen waren dat er 59.940. In juli ging het ook die kant op, maar kwam het totale aantal ziekenhuisopnames niet boven de 59.718 uit.

Dokter Anthony Fauci, de voornaamste infectieziektenexpert die de Amerikaanse overheid adviseert, waarschuwde dat de epidemie in de VS nog „veel erger” kan worden als Amerikanen zich niet allemaal aan de voorschriften gaan houden. Tegen CNN zei Fauci dat het land de zeilen moet bijzetten op het gebied van volksgezondheidsmaatregelen, waaronder het dragen van mondmaskers en afstand houden. Hoewel Fauci het nieuws over positieve testresultaten van het Pfizer-vaccin „zeer bemoedigend” noemde, benadrukte hij dat het nieuws geen excuus is om geen afstand meer te houden.

De toename van het aantal nieuwe besmettingen vindt met name plaats in Minnesota, Illinois en andere noordelijke staten. De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio waarschuwde de inwoners van zijn stad dat de tweede golf van besmettingen in de metropool „gevaarlijk dichtbij” is. Gezondheidsexperts zijn bezorgd dat het virus zich sneller verspreidt omdat mensen door het koudere weer meer tijd binnen doorbrengen, waar het virus mogelijk makkelijker wordt opgelopen dan buiten.