Recordaantal wolven gedood in Noorwegen

In Noorwegen is afgelopen winter een recordaantal wolven gedood. Jagers schoten dertig wolven neer, meldde het ministerie van Milieu. Het hoge aantal wil niet zeggen dat het land meer wolven telt. De Noorse regering stond in het afgelopen jachtseizoen een hoger aantal afgeschoten wolven toe: 42.

In de winter van 2016-2017 werden meer dan honderd wolven gezien in het land, voornamelijk in het grensgebied met Zweden. In dat land werden afgelopen winter 48 wolven gedood.

Het roofdier heeft een beschermde status in Scandinaviƫ, maar het aantal wordt binnen de perken gehouden omdat jaarlijks honderden schapen ten prooi vallen aan de wolven.