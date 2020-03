Recordaantal van 368 sterfgevallen in Italië door corona

Italië heeft zondag een recordaantal sterfgevallen door het coronavirus gemeld. In de afgelopen 24 uur overleden 368 personen door de ziekte Covid-19. In totaal zijn in het zwaarst door de pandemie getroffen Europese land nu 1809 patiënten bezweken. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA heeft de dienst bescherming bevolking bovendien meer dan 3500 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd. Daarmee naderde de teller de 25.000. Ruim 2300 van de geïnfecteerden is genezen verklaard.

In de regio Lombardije, de grootste Italiaanse brandhaard van het longvirus, nam het dodental met 252 toe tot 1218. Er kwamen bijna 1600 besmette personen bij, waardoor het totaal de 13.250 overschreed. Opmerkelijk was dat zaterdagavond en zondag slechts 25 slachtoffers op de intensive care terechtkwamen. Tot dusver ging het gemiddeld om 45 mensen per dag.

De minister van Volksgezondheid van Lombardije, Giulio Gallera, vond die meevaller geen reden voor optimisme gezien de andere, nog altijd verontrustende cijfers. „De situatie blijft moeilijk in Lombardije”.