In Italië zijn de afgelopen dag 250 mensen gestorven door het nieuwe coronavirus. Dat is het hoogste aantal nieuwe doden op een dag. Het totale aantal komt daarmee op 1266.

Italië is het zwaarst getroffen land in Europa. Het openbare leven is totaal stilgelegd om de uitbraak zich niet verder te laten verspreiden. Er zijn in het land al 17.660 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 2547 meer dan donderdag.