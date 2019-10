Recordaantal soa’s in Amerika

Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen in de Verenigde Staten steeg vorig jaar tot een recordhoogte. Dat berichtte het Amerikaanse onderzoeksinstituut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vorige week.

In 2018 werden 115.000 meer nieuwe gevallen van syfilis geregistreerd dan het jaar daarvoor. Bij vrouwen ging het om een toename van 34 procent; bij mannen steeg het aantal met 11 procent. Opvallend was een stijging bij baby’s van 40 procent naar 1300 gevallen. Bij pasgeborenen kan syfilis leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en sterfte.

Het aantal meldingen van gonorroe nam toe met vijf procent naar 580.000 – het hoogte getal sinds 1991. Bij chlamydia ging het om een toename van drie procent naar bijna 1,8 miljoen gevallen – nooit eerder registreerde het CDC zo’n hoog aantal.

Mogelijke oorzaken voor de toename zijn verminderd condoomgebruik, armoede en verslechterde toegang tot soa-klinieken.