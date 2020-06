Recordaantal nieuwe coronagevallen in India

India heeft maandag een recordaantal van 15.000 nieuwe coronavirusgevallen gemeld. Ook zijn de afgelopen dag ruim vierhonderd mensen bezweken aan het virus. Enkele buitenlandse ambassades waarschuwen hun burgers in het land dat ziekenhuizen waarschijnlijk overvol raken en geen plaats meer voor hen hebben, als ze moeten worden opgenomen.

Het aantal nieuwe besmettingen brengt het totaal in India op meer dan 425.000, aldus gegevens van het ministerie van Volksgezondheid. Daarmee is India, na de Verenigde Staten, Brazilië en Rusland, het land met de meeste infecties. Bijna 14.000 mensen zijn overleden aan de ziekte Covid-19.

Deskundigen vrezen dat de ziekenhuizen niet meer in staat zijn om bij een verdere stijging van het aantal gevallen iedereen te helpen. De Duitse ambassade heeft een bericht naar haar burgers in New Delhi gestuurd waarin wordt gewaarschuwd dat er „weinig tot geen kans” is om in het ziekenhuis te worden opgenomen voor behandeling van het coronavirus en andere behandelingen op de intensive care. Het bericht is geen bevel om het land te verlaten, maar wel een advies om te overwegen of het land wel veilig genoeg blijft, aldus een diplomaat.

Eerder vroeg Ierland zijn burgers het land te verlaten vanwege de slechte beschikbaarheid van ziekenhuisbedden.