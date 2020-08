Recordaantal nieuwe corona-gevallen in Hongarije

Hongarije heeft zondag 292 nieuwe corona-infecties geregistreerd. Dat is een recordaantal sinds de epidemie er uitbrak in maart en aanzienlijk meer dan vrijdag (132) en zaterdag (158). Het totaal aantal besmettingen nadert nu de 6000. Tot dusver zijn 614 Hongaarse patiënten overleden aan Covid-19.

In vergelijking met andere landen in Europa is Hongarije, met bijna 10 miljoen inwoners, de afgelopen maanden gespaard gebleven door het coronavirus. Geschrokken door de toename van vrijdag - voor het eerst sinds april meer dan honderd - besloot de regering van premier Viktor Orbán de grenzen te sluiten voor de meeste buitenlanders. De maatregel gaat dinsdag in.

Alleen in bijzondere gevallen is het nog mogelijk het land binnen te komen. Hongaren en buitenlanders die in Hongarije wonen moeten na terugkeer twee weken in quarantaine. Deskundigen denken dat de relatief sterke stijging van de besmettingen een gevolg is van zorgeloos gedrag onder vooral jongeren en meer testen.