Recordaantal nieuwe besmettingen met corona in Rusland

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Rusland is in de afgelopen 24 uur met 10.633 gestegen tot 134.686. Dat meldden de autoriteiten zondag. Het is de grootste toename van het aantal besmettingen in Rusland sinds het begin van de coronacrisis.

Het aantal mensen dat door het longvirus is omgekomen steeg met 58 tot 1280. In Rusland is Moskou het zwaarst getroffen door het virus, met 68.606 besmettingen. Volgens burgemeester Sergej Sobjanin lukt het de autoriteiten van Moskou de verspreiding van het virus binnen de perken te houden door een uitgaansverbod en andere maatregelen, maar is de piek van het aantal besmettingen nog niet bereikt.

Ondanks de forse stijging van het aantal besmettingen heeft de regering laten weten dat de maatregelen tegen de verspreiding van het virus mogelijk vanaf 12 mei kunnen worden versoepeld.