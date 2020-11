Recordaantal nieuwe besmettingen in Duitsland afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland is vastgesteld in één etmaal, heeft opnieuw een recordaantal bereikt. Het Robert Koch Instituut, de Duitse evenknie van het RIVM meldde donderdagochtend maar liefst 19.990 nieuwe besmettingen met het uiterst besmettelijke longvirus.

Met de bijna twintigduizend nieuwe coronagevallen, komt het totale aantal besmettingen in de Bondsrepubliek op 597.583 te staan. In de afgelopen 24 uur overleden in Duitsland nog eens 118 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental staat er nu op 10.930.

Sinds deze week is Duitsland weer grotendeels op slot gegaan. Tot het eind van de maand hebben alle horecazaken en culturele instellingen er de deuren gesloten.

Buiten mogen nog maximaal tien personen uit twee huishoudens bij elkaar zijn. De bevolking wordt verder opgeroepen geen onnodige reizen te maken en af te zien van bezoekjes aan verwanten. Ook door veel evenementen wordt een streep gezet.

De Duitse bondskanselier Merkel en de leiders van de zestien deelstaten besloten gezamenlijk tot dit nieuwe pakket coronamaatregelen in de hoop dat zo de tweede golf in Duitsland snel onder controle kan worden gebracht.