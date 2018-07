Recordaantal natuurbeschermers vermoord

Wereldwijd zijn afgelopen jaar meer dan tweehonderd milieuactivisten vermoord. Volgens de Britse mensenrechtenorganisatie Global Witness kwam het dodental in 2017 uit op 207. Met zes slachtoffers meer dan het jaar daarvoor betekent dat een nieuw dieptepunt; zover bekend zijn niet eerder zoveel natuurbeschermers vermoord.

Vooral Latijns-Amerika blijkt onveilig voor de mensen die zich inzetten voor behoud van natuur. Daar had 60 procent van moorden plaats. Alleen al in Brazilië zijn vorig jaar 57 activisten vermoord. In de Filipijnen waren dat er 48, gevolgd door Colombia met 24 doden.

In de meeste gevallen ging het om lokale natuurbeschermers die actie voerden tegen grote landbouwprojecten. Volgens Global Witness ligt het dodental vermoedelijk nog een stuk hoger. Ook benadrukt de organisatie in haar jaarlijkse rapport de straffeloosheid die met de moorden gepaard gaat.