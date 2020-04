Recordaantal moorden in Mexico in maart

Mexico heeft een recordaantal moorden genoteerd in maart. Het was met 2585 het hoogste aantal in de periode dat president Andrés Manuel López Obrador aan de macht is. Het aantal moorden bedroeg gemiddeld 83 per dag.

Een van de verkiezingsbeloftes van Obrador was om de criminaliteit en specifiek het aantal moorden terug te dringen. Volgens de president was er wel minder criminaliteit het afgelopen kwartaal.

In Mexico zijn ook strenge maatregelen van kracht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Obrador had gehoopt dat daardoor het aantal moorden zou terugvallen. „Jammer genoeg is dat niet het geval.”

Mexico is al jaren in de ban van drugsgerelateerd bendegeweld waarbij ook vaak burgers en toeristen het slachtoffer zijn van gerichte aanvallen.