Recordaantal moorden in Mexico

Vorige maand is in Mexico een recordaantal moorden gepleegd. Justitie registreerde er maar liefst 2186. Bij sommige moorden was er sprake van meerdere doden. Een telling leerde dat er in mei 2452 mensen door geweld omkwamen.

De Mexicaanse politie moest in de eerste vijf maanden van dit jaar 9916 keer in actie komen wegens moord. Dat is 30 procent meer dan in dezelfde periode in 2016.

Veel van het dodelijk geweld kan in verband worden gebracht met de drugshandel in Mexico. Rivaliserende benden gaan extreem ver om hun handel te beschermen en uit te breiden. Tien jaar geleden zette de overheid in op grootschalige bestrijding van de drugshandel. Maar elke opgepakte bendeleider leidt onherroepelijk tot de vorming van weer een nieuwe bende.

Ter vergelijking: in Nederland kwamen in 2015 120 mensen om door moord of doodslag, aldus het CBS.