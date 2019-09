Recordaantal Jemenieten krijgt voedselhulp

Zo’n 12,4 miljoen mensen in Jemen hebben vorige maand voedselhulp ontvangen. „Dit is het hoogste aantal dat we ooit hebben bereikt”, zegt een woordvoerder van het Wereldvoedselprogramma (WFP) in een verklaring.

De VN-organisatie waarschuwt dat nog zo’n 600 miljoen dollar (bijna 544 miljoen euro) nodig is voor de financiering van de hulpverlening in de komende zes maanden. Als donateurs niet over de brug komen, kan dat volgens de WFP vanaf oktober al gevolgen hebben voor de rantsoenen.

Het WFP bereikte voorheen ongeveer 11 miljoen Jemenieten per maand met voedselhulp. Een jarenlange burgeroorlog heeft het toch al straatarme land in een humanitaire crisis gestort. Een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië bestrijdt er de Houthi-rebellen die onder meer hoofdstad Sanaa hebben veroverd.