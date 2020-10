Recordaantal handtekeningen voor onderzoek naar Murdoch-imperium

Een Australische online petitie die oproept tot een onderzoek naar het „monopolie” van mediamagnaat Rupert Murdoch, heeft ruim 410.000 handtekeningen opgehaald. Daarmee is het de de meest ondertekende petitie in de geschiedenis van het Australische parlement. Media die in het bezit zijn van Murdoch zijn verweten ten gunste van de conservatieve Australische regering te berichten.

Oud-premier Kevin Rudd lanceerde het initiatief op 10 oktober. Rudd wil dat een overheidscommissie onderzoek doet naar de Australische mediadiversiteit. Het media-imperium van Murdoch, die een groot deel van de Britse en Australische pers in handen heeft, noemde de voormalig premier „kanker voor de democratie”.

Rudd wil dat de commissie ook kijkt naar „misbruik van het mediamonopolie” in Australië en aanbevelingen doet om „diversiteit in mediabezit” te optimaliseren.

Het oude record voor meest ondertekende petitie werd in 2019 gevestigd, toen ondertekenden iets meer dan 400.000 mensen een initiatief om de ‘Klimaatnoodtoestand’ uit te roepen.