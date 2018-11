Recordaantal drugsdoden in VS in 2017

Het aantal doden door drugsgebruik in de VS is vorig jaar gestegen tot een recordaantal van ruim 70.000. Daarmee zijn er meer doden door overdoses drugs dan door verkeersongevallen, aids of vuurwapengeweld, aldus The New York Times donderdag. In 2010 lag het aantal drugsdoden nog ruim onder de 40.000.

Het aantal is zo sterk gestegen dat het zelfs invloed heeft op de gemiddelde levensverwachting voor Amerikanen. Die is de afgelopen drie jaar voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog namelijk gezakt.

De toename van het aantal drugsdoden is voornamelijk door gebruik van synthetische drugs zoals fentanyl. Die groep groeide van 3000 in 2013 naar 28.000 vorig jaar.