In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur bijna 2000 mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. In geen enkel ander land stierven binnen een etmaal zoveel mensen aan de gevolgen van het longvirus: 1939.

Het Amerikaanse dodental als gevolg van het virus bedraagt door de nieuwe cijfers 12.722. Alleen in Italië (17.127) en in Spanje (13.798) zijn tot nu toe meer mensen omgekomen sinds het begin van de pandemie.