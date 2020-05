Recordaantal dagelijkse coronadoden in Mexico

In Mexico is dinsdag een recordaantal van 501 inwoners gestorven aan de gevolgen het cornavirus. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid dinsdagavond bekendgemaakt. Sinds het begin van de uitbraak van het longvirus zijn 8134 Mexicanen overleden. Het aantal nieuwe besmettingen in het land nam toe met 3455 tot een totaal van 74.560. Ook dat is een dagrecord.

De records komen terwijl viceminister Hugo Lopez-Gatell van Volksgezondheid dinsdagmorgen nog zei dat het aantal sterfgevallen stabiliseert en president Andres Manuel Lopez Obrador stelde dat Mexico dicht bij het overwinnen van de crisis is. Mexico kondigde eerder deze maand aan dat het zijn economie zou heropenen. De lockdown in landelijke gemeenten waar weinig gevallen zijn gerapporteerd wordt opgeheven en de auto-, mijnbouw- en bouwsector herstart.

De regering van Lopez Obrador is in een precaire situatie, omdat ze het risico van de dodelijke ziekte zou afwegen tegen de behoefte van burgers om te overleven. Bank of America voorspelt dat de economie van het land in 2020 met 10 procent zal krimpen. Mexico heeft in april meer dan 500.000 banen verloren en Lopez Obrador voorspelt het verlies van nog eens 400.000 in mei.