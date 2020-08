Recordaantal dagelijkse coronadoden in Australië

Australië meldde maandag een recordaantal dagelijkse sterfgevallen door het coronavirus. Wel neemt het aantal nieuwe infecties in de virushotspot van het land, de staat Victoria, flink af.

De autoriteiten in Victoria, het epicentrum van de tweede coronavirusgolf in Australië, maakten bekend dat de afgelopen 24 uur 19 mensen zijn overleden aan het longvirus. Terwijl andere staten hun dagelijks nieuwe besmettingen en sterfgevallen nog moeten melden, gaat het nu al om de grootste stijging van het aantal dodelijke slachtoffers in het land binnen één dag.

Het afgelopen etmaal registreerde Victoria 322 nieuwe besmettingsgevallen, het laagste dagelijkse aantal nieuwe infecties sinds 29 juli. Australië telt ongeveer 21.000 Covid-19-gevallen en 314 doden, nog steeds veel minder dan veel andere ontwikkelde landen.